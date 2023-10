Lors d’un discours à l’occasion des 65 ans de la Constitution de la Ve République, Emmanuel Macron a évoqué, ce mercredi 4 octobre, l’inscription dans la Constitution de l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Ce mercredi, le président a souhaité que l’inscription dans la Constitution du droit à l’avortement aboutisse "dès que possible" : "J’ai exprimé mon souhait, le 8 mars dernier, que nous puissions trouver un texte accordant les points de vue entre l’Assemblée nationale et le Sénat et permettant de convoquer un Congrès à Versailles", a souligné le chef de l’Etat en ajoutant : "Je souhaite que ce travail de rapprochement des points de vue reprenne pour aboutir dès que possible".

"La République doit être capable de répondre aux questions de son destin", a conclu le Président de la République.