Les résultats des élections sénatoriales ont été proclamés hier soir à la préfecture. Ces sénatoriales placent deux sénateurs de droite pour une seule liste, et deux sénatrices de gauche. Viviane Malet, Stéphane Fouassin, Audrey Belim et Évelyne Corbière ont été élus. Ils étaient les invités du 12h30 d’Antenne Réunion.

Déjà présente sur la liste de Michel Dennemont en 2017, Audrey Belim est élue sénatrice pour la première fois. À 36 ans elle devient la plus jeune sénatrice de La Réunion. La jeune sénatrice se dit prête à travailler, qu’importe les sensibilités politiques, pour défendre les intérêts des Réunionnais ;

"Nous souhaitons nous retrouver sur les points de convergences qui améliorent le quotidien des Réunionnaises et des Réunionnais. Il est nécessaire que tous les parlementaires travaillent ensemble pour défendre l’avenir de La Réunion", explique-t-elle.

Dès son arrivée au Palais du Luxembourg, la nouvelle Sénatrice souhaite s’attaquer à la question des finances.

"À La Réunion, souvent on dit que les budgets ne sont pas suffisants, ou mal fléchés. Stratégiquement j’ai envie de me positionner à la commission des finances, pour pouvoir être sur la majorité des textes qui tomberont au Sénat qui impacteront notre territoire", indique Audrey Bélim.

Evelyne Corbière a été élue malgré une désunion de la gauche durant la campagne. La sénatrice PLR compte mettre les différends de la gauche de côté et travailler avec les autres parlementaires.

"Je suis conseillère régionale ,je travaille déjà avec tous les élus et acteurs de terrain, ce n’est pas quelque chose qui va changer. J’ai l’habitude de travailler en équipe".

Évelyne Corbière siégera dans le groupe de la Nupes. L’examen du projet de loi de finances, le budget des outre-mer, sont au programme de l’agenda parlementaire. Evelyne Corbière souhaite défendre les intérêts de La Réunion.

" Je serai au rendez-vous sur l’ensemble de ces dossiers, il n’y a pas de dossiers prioritaires par rapport à d’autres. C’est la globalité des sujets qui fait que la vie est plus difficile à La Réunion qu’ailleurs", assure Évelyne Corbière.

Lors de cette élection, la droite a limité la casse et n’a perdu qu’un seul siège. Stéphane Fouassin se dit prêt à collaborer de manière transpartisane.

"Nous avons un gros travail à faire, je pense qu’on peut trouver des points de convergences. Des missions sont demandées par le gouvernement, notamment sur le logement et l’octroi de mer, il faut qu’on travail tous ensemble pour améliorer la vie des Réunionnaises et des Réunionnais"

La droite perd un siège, mais Stéphane Fouassin se dit satisfait des résultats.

"Je suis assez ravi des résultats, ils reflètent réellement le paysage politique réunionnais. Le parti présidentiel n’est plus représenté, mais je pense qu’on a intérêt à travailler avec le gouvernement. On ne peut pas aller contre le gouvernement et s’opposer systématiquement à tout. Il va falloir être suffisamment ingénieux pour pouvoir passer des amendements pour réussir dans notre mandat".

Audrey Bélim, et Évelyne Corbière s’envoleront pour Paris dès ce soir pour la prise de leurs fonctions au palais du Luxembourg.