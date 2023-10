Ce mardi, une nouvelle séance à l’Assemblée nationale a eu lieu. Le député réunionnais Frédéric Maillot a déclaré "Colon un jour colon toujours", lors des débats autour de la loi sur le plein emploi.

Alors même que la loi sur le plein emploi était à l’ordre du jour à l’Assemblée nationale, le député Frédéric Maillot a fait parti des députés opposés à son application. En ajoutant dans un premier temps : "Je souhaite que cette loi ne soit pas appliquée au Outre-mer. (...) La méthode n’inclut pas les pays d’Outre-mer dans ses projets", "vous ne nous prenez pas au sérieux, c’est du mépris monsieur le ministre. Debré disait dans cet hémicycle : "créole un jour, créole toujours. " Ce soir nous constatons que c’est "colon un jour, colon toujours". Monsieur le ministre, tout ce qui est fait pour nous est fait contre nous. A force de nous diriger par ordonnance et par décret, vous êtes en train de vous décrédibiliser "

A la suite de ces propos, cela a suscité l’agitation dans l’Assemblée. Le député Mallard a répondu :" les propos que vous avez tenus sont insupportables".

La présidente de séance (RN), Hélène Laporte a quant à elle déclaré : "Il est vrai qu’il y a des mots pour lesquels il ne faut pas aller trop loin non plus. On est là pour la bonne tenue des débats".

Ajoutant par la suite qu’elle comptait bien référer à la présidente de l’Assemblée nationale de ces propos.

Le député réunionnais a ensuite conclu par une citation de Sankara après la déclaration de présidente de l’hémicycle : "un esclave qui n’assume pas sa parole ne mérite pas qu’on s’apitoie sur son sort ".

La séance a ensuite été suspendue pour 10 minutes.