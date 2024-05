Christophe Ena/AP/SIPA

Durant trois jours, Aurore BERGÉ se rend à la Réunion pour aborder tous les volets de son portefeuille ministériel : égalité entre les femmes et les hommes, santé des femmes, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, entreprenariat féminin et aussi lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+.