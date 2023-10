Mercredi dernier, Lahiru et Suhandan deux migrants Sri-lankais qui sont arrivés sur notre île en 2018 ont été interpellés à leur travail et placés au centre de rétention administrative du Chaudron. Ils vont être expulsés de l’île ce vendredi mais des Réunionnais militent contre cette expulsion.

Depuis leur arrestation, des Réunionnais militent contre leur expulsion de l’île. Une pétition a été lancée sur internet par Citoyens du Monde pour demander au Préfet d’annuler les OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) de Lahiru et Suhandan et de les régulariser.

Lahiru et Suhandan sont arrivés sur notre île en 2018. Selon les témoignages, ils se sont intégrés et travaillent dans une entreprise en tant qu’ouvriers qualifiés. Leurs compétences ont été reconnues.

"Lahiru est une personne incroyable, capable d’intervenir dans tous les domaines (électronique, BTP . . .), « Un vrai couteau Suisse » d’après son patron. Il est rayonnant, toujours souriant, plein d’envies, de projets, curieux de tout et tellement généreux.

Suhandan est réservé, mais volontaire et impliqué dans tout ce qu’il fait. Il s’est très bien intégré et maîtrise de mieux en mieux le français et le créole."

Une audience a eu lieu samedi dernier où "il leur a été reproché d’exercer un métier sans avoir été régularisés". De plus, "l’avocate a fait remarquer que plusieurs demandes de régularisation de leur part ont été rejetées par la préfecture, sans même avoir été enregistrées ni étudiées."

Pour le moment, plus de 620 personnes ont signé la pétition qui est disponible ici :