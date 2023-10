Ce lundi 11 septembre, l’ARS de La Réunion organise une conférence de presse suite au décès de 3 personnes suite à la circulation de substances non encore identifiées ayant entrainé des overdoses très graves et/ou mortelles à La Réunion.

Le préfet de La Réunion et le directeur général de l’ARS La Réunion recommandent la plus grande vigilance aux consommateurs de tabac et de produits de synthèse.

À ce jour, 3 personnes sont décédées et 6 ont été hospitalisées en réanimation. D’après les premières investigations menées, il s’agirait d’opiacés de synthèse 500 fois plus puissants que l’héroïne.

" Il s’agit d’analogue d’opiacés, il peut avoir une action 1000 fois plus puissante que la morphine. La consommation de cette drogue peut entrainer un coma rapide, un arrêt respiratoire ou un arrêt cardiaque. Le risque d’over dose est très important même si la drogue est consommée en très petite quantité. Si quelqu’un a consommé cette substance, il faut contacter immédiatement les secours".

"Ces substances peuvent être mélangées à des cigarettes, vaporiser sur des cigarettes, mélanger à de l’eau. Il faut être très vigilant. C’est la première fois qu’un phénomène comme ça concerne la réunion. Cela se rapproche de la crise des opiacés aux États-Unis."

Les symptômes :

Trouble de la conscience, respiration extrêmement ralentie ou qui ne respire plus. Les pupilles extrêmement contractées, lèvres bleues.

À lire aussi :