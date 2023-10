Ce mercredi matin, un incendie s’est déclaré dans un immeuble à Saint-Paul. Un homme de 56 ans a mis le feu dans son appartement, avec sa fille et sa femme à l’intérieur. Elles se sont échappées mais le père de famille est décédé à la suite de l’incendie.

C’est un drame qui a touché toute une famille ce matin à Saint-Paul. Un homme de 56 ans a mis le feu dans son appartement, dans l’immeuble Oméga, Il aurait, selon nos informations, menacé de se donner la mort.

D’après la famille de l’ex-compagne qui s’est rendue sur place, "Quand on a appris ça, on est venu directement. Ma tatie est sous le choc car ils ont tout perdu ; c’est un coup de massue. Pour l’instant on est dans le flou. On espère savoir la vérité".

L’homme est décrit comme quelqu’un de calme, "un bon beau-frère. Il n’y avait rien à dire de lui ; je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans sa tête. C’est dur pour nous..."

A lire aussi : Saint-Paul : un père de famille met le feu dans son appartement et décède, "Sa femme et sa fille sont sous le choc"