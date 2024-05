Ce mercredi 10 avril en fin de journée, un individu a cambriolé un caveau familial dans le cimetière quartier français à Saint-Suzanne. Il a pu prendre la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre.

C’est la 7ème fois que le caveau familial de cette famille est victime d’un cambriolage. Ce mardi aux alentours de 18h30, la caméra de surveillance installée dans le caveau détecte une intrusion et envoie directement l’image à la famille.

"Quand on a reçu l’image de cette intrusion, on s’est dépêché sur place, mais il a pu prendre la fuite. Les gendarmes sont arrivés et ils ont fait des analyses. Avant, des voleurs ont déjà dérobé des choses qui appartenaient aux défunts. On a donc installé une caméra à l’intérieur du caveau", explique un membre de la famille.

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie et le voleur est actuellement recherché.