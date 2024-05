Au port de Saint-Pierre, une femme a échappé à la noyade ce mardi 16 avril. Elle a été conduite au CHU Sud.

Un drame a été évité ce mardi matin. Une jeune femme âgée de 17 ans a été sortie de l’eau par la police, au port de Saint-Pierre.

Le SAMU et les pompiers sont arrivés sur place par la suite et l’ont transférée dans un état d’urgence relative au CHU Sud. Plus de peur que de mal, elle va bien.