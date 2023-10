Ce lundi, un drame a été évité de justesse après la noyade de bébés jumeaux âgés de 18 mois à Saint-Joseph. Grâce à l’intervention d’une aide soignante et du papa des bébés qui ont pratiqué un massage cardiaque.

C’est dans une piscine familiale que des jumeaux âgé de 18 mois se sont noyés dans le quartier de Jean-Petit. Alors qu’elle rentrait chez elle, une voisine aide soignante de nuit est alertée par les cris et se précipite sur les lieux :

"J’ai entendu des cris et je me suis retournée. J’ai vu que des gens m’ont appelé pour venir aider. Quand je suis arrivée sur les lieux, j’ai vu que les deux bébés étaient hors de l’eau et que le papa faisait un massage cardiaque sur le petit garçon et je me suis occupée du massage pour la petite fille", témoigne-t-elle.

Grâce à son intervention mais aussi celui des voisins et des secours, les jumeaux sont aujourd’hui dans un état stable. Selon nos informations, la petite fille se trouve toujours en surveillance pédiatrique et le petit garçon pourrait bientôt sortir de réanimation.

