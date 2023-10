Lundi après-midi, deux enfants se sont noyés dans une piscine à Saint-Joseph. L’un d’eux se trouverait en réanimation et dans un état critique.

C’est une information Antenne Réunion. Ce lundi 11 septembre, un accident est survenu à Saint-Joseph. Deux enfants âgés de 6 ans et d’un an et demi se sont noyés dans une piscine familiale.

Le plus jeune se trouve actuellement dans un état très critique après l’intervention des secours.

Ce drame est survenu dans le quartier de Jean-Petit. Plus d’informations à venir.