Ce mardi 17 octobre 2023, le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain a procédé, avec le soutien du patrouilleur Le Malin, au contrôle d’un boutre* en haute mer. Ce navire a été intercepté dans le cadre d’une opération conjointe visant à lutter contre le narcotrafic dans la zone.

Conformément au droit international, l’opération de contrôle a été conduite sous l’autorité du préfet de La Réunion, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer (DDGAEM) et en étroite liaison avec l’autorité judiciaire du Parquet de Saint-Denis. Les investigations menées par les équipes de visite des deux bâtiments des Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) ont permis la découverte de 283 kilos de drogue. Les tests opérés ont confirmé qu’il s’agissait d’héroïne, qui a aussitôt été saisie.

Les FAZSOI mènent régulièrement des opérations de lutte contre le trafic de drogue dans la zone maritime placée sous la responsabilité du DDGAEM. L’objectif de ces opérations est de contrer les "flux primaires", c’est-à-dire le transport en gros transitant par voie maritime des lieux de production en Asie de l’Ouest vers l’Afrique de l’Est où les drogues sont coupées et conditionnées pour la vente. Elles entravent les circuits du trafic et aboutissent fréquemment à des saisies record. Le trafic de stupéfiants en provenance du nord de l’océan Indien vient non seulement approvisionner les grands bassins de consommation comme l’Europe mais contribue aussi à la déstabilisation des pays riverains de l’océan Indien.

Ces opérations permettent d’en savoir plus sur les trafiquants et leur mode opératoire. Avec plus d’un quart de tonne de drogue saisie et vouée à la destruction, cette opération porte un coup significatif aux réseaux criminels.

Depuis le début de l’année, près de 3,8 tonnes de drogue, principalement d’héroïne, ont été saisi par les unités basées à la Réunion en collaboration avec leurs partenaires régionaux. Ce nouveau succès a été rendu possible par la détermination et la coordination de tous les acteurs impliqués, des services de l’Etat, de nos alliés et partenaires, et le professionnalisme des équipages impliqués chaque jour pour la sécurité des espaces maritimes français.

Ces opérations contribuent à la stabilité régionale, réaffirment la fermeté de l’État dans la lutte contre le trafic de stupéfiant et permettent de faire respecter les lois et les conventions internationales.

(image illustration)