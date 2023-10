Devant la cour d’assises, procès d’une affaire sordide pendant 4 jours. Le meurtre d’un éleveur de cabris à Saint-André, en novembre 2019. José Moucaye, 69 ans, battu à mort dans sa case à Cambuston. 4 hommes suspectés d’avoir participé à l’opération à la funeste issue. Emotion des proches réunis pour réclamer justice. Ils sont venus au tribunal avec des tee-shirts à l’effigie de la victime.

4 ans après, ils sont venus réclamer justice pour José Moucaye. Ce mercredi 13 septembre s’est tenu le premier jour aux Assises.

En novembre 2019, le gramoune de 69 ans éleveur de cabris est retrouvé mort à son domicile. L’homme gisait sous la table du salon et portait des traces de coups au visage.

Ses 4 enfants présents à l’audience réclament aujourd’hui des réponses.

"Nou veu la vérité, c’est la vérité que nou veu", "tout le monde se jette la balle entre zot et on ne connaît pas vraiment les circonstances du meurtre et on ne sait pas vraiment qui a tué mon papa" , "Que chacun i assum zot fé é ke justice soi faite", "Nous derrière on n’a plus de papa, on n’a plus rien. Ca serait bien qu’ils aient une sentence exemplaire", expriment tour à tour ses enfants.

A la barre : 4 hommes. Le principal accusé Jean Valérie S. comparaît pour vol avec violence ayant entraîné la mort.

Son ex-compagne et sa soeur décrivent un personnage instable, préoccupé dans les jours qui suivent les faits .

2 autres hommes sont également jugés pour complicité. Le 4ème pour recel.

"Ils ont fait une scène de crime qu’on ne voit pas dans les films d’horreur. J’espère que la peine sera à la hauteur de leur crime", explique le bâtonnier Georges-André Hoarau.

Le procès qui a démarré avec l’audition des témoins doit se poursuivre jusqu’au 18 septembre. La version de la défense sera exposée dans les prochains jours.

