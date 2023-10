À partir de ce mercredi 13 septembre et jusqu’à ce lundi 18 septembre, 3 individus sont jugés aux Assises de Saint-Denis pour le meurtre de José Moucaye éleveur de cabris de Saint-André âgé de 69 ans en 2019.

Jean-Valérie S., Eric T. et Sébastien V. sont jugés aux Assises de Saint-Denis à partir de ce mercredi 13 septembre et jusqu’à ce lundi 18 septembre pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort et complicité de vol avec violence ayant entraîné la mort.

Ils sont accusés d’avoir tué José Moucaye âgé de 69 ans au moment des faits à Saint-André. La victime était un éleveur de cabris et a été retrouvé mort à son domicile en novembre 2019.

À noter également que Ben-Ali S. est jugé pour recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances. Sa fille à l’époque avait témoigné auprès de nos journalistes : "Mon papa c’est pas un ravageur, c’est pas un boug ça rod désordre. boug la toujours travail. Mi comprend pas comment un affaire com a lé arrivé. Comment domoun peut rentré dans la kaz demoun et tape un demoun comme ça. Nou acceptera jamais la mort mon papa comme ça.".

L’affaire sera jugé sur 3 jours et le délibéré sera rendu ce lundi 18 septembre.

À lire aussi :

Mort suspecte : un homme de 69 ans retrouvé sans vie chez lui

Éleveur battu à mort à St-André : deux suspects écroués