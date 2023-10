En juillet dernier, deux hommes de 28 ans et 30 ans sont décédés dans le quartier de Fayard à Saint-André. Selon l’ARS de La Réunion ce lundi 11 septembre, ils pourraient être les victimes d’une nouvelle drogue dangereuse en circulation sur l’île.

Lors de la conférence de presse de ce lundi 11 septembre de l’ARS de La Réunion, on affirme que le décès des deux jeunes hommes en juillet dernier dans le quartier de Fayard pourrait être liés à une nouvelle drogue en circulation à La Réunion : "Il y a une forte probabilité que les deux décès à Fayard soient liés à cette nouvelle substance dangereuse en circulation à La Réunion. Il faut une prise en charge immédiate des individus car il y un vraiment un risque mortel".

Rappel des faits

Le quartier de Fayard de Saint-André entre 20h et 22h, deux jeunes de 28 et 30 ans décèdent chez eux dès suite d’un arrêt cardio-respiratoire en juillet dernier. Les deux victimes, issues de la communauté mahoraise habitent à quelques centaines de mètres l’une de l’autre. Le plus jeune était connu des habitants du quartier.

Aucune trace de violence n’aurait été relevée lors des premières constatations.

Les informations sur cette drogue

À ce jour, 3 personnes sont décédées et 6 ont été hospitalisées en réanimation. D’après les premières investigations menées, il s’agirait d’opiacés de synthèse 500 fois plus puissants que l’héroïne.

Le préfet de La Réunion et le directeur général de l’ARS La Réunion recommandent la plus grande vigilance aux consommateurs de tabac et de produits de synthèse.

