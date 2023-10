Un important feu de broussaille s’est déclaré ce dimanche après-midi au niveau du Cap Lahoussaye. Ce matin, le bilan faisait état de 200 hectares partis en fumée.

Un impressionnant feu de broussaille s’est déclaré ce dimanche 1er octobre au Cap Lahoussaye, à Saint-Paul. Neuf personnes ont été évacuées par précaution. Il s’agit des habitants vivant entre le Cap Lahoussaye et Cap Marianne.

Le feu a été fixé, mais il reste quelques points chauds. La levée du vent laisse craindre une reprise de l’incendie. Près de 200 hectares sont déjà partis en fumée.

"La difficulté d’accès et le vent violent nous ont empêchés de pouvoir éteindre l’incendie facilement. Ce matin le feu est fixé, il n’y a plus de front très actif. On est sur une surface de 200 hectares brûlés. Il y a encore beaucoup de points chauds, on n’est jamais à l’abri qu’il y ait une reprise de l’incendie", expliquait le colonel Frédéric Leguiller dans le 6/8 Ansanm ce lundi 2 octobre.

Le dispositif des soldats du feu va monter en puissance. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et 8 véhicules seront engagés. Un hélicoptère va poursuivre le travail sur les points difficiles d’accès.

À lire aussi :

Incendie au Cap Lahoussaye : neuf personnes évacués par précaution

Incendie à Cap Lahoussaye : déjà 73 hectares de brulés