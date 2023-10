Suite de l’incendie survenu ce midi au niveau de la savane au Cap Lahoussaye à Saint-Paul. Le vent à tourné, le feu progresse, neuf personnes ont été évacués.

Suite à l’incendie survenu ce dimanche midi au niveau de la savane au Cap Lahoussaye à Saint-Paul, ayant brulé 73 hectares de savane, la situation a changé.

En effet, selon les dernières informations neuf personnes ont été évacués par précaution. Il s’agit des habitants vivant entre le Cap Lahoussaye et Cap Marianne. La situation serait plus compliqué que prévu pour les combattants du feu, puisque le vent aurait changé. De plus, la nuit tombée, le manque de visibilité rend compliqué l’accès aux sites.

Selon ces derniers, on serait sur un vend sud-ouest, qui ferait progresser les lignes vers Saint-Paul.

Plus d’informations à venir.