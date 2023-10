Ce dimanche, un incendie s’est déclaré au niveau de la savane du Cap Lahoussaye à Saint-Paul. Pour le moment, le bilan fait état de 220 hectares brûlés et de trois sapeurs-pompiers blessés.

L’incendie au Cap Lahoussaye a fait d’importants dégâts. Des personnes ont été évacuées hier et de nombreux hectares sont partis en fumée.

D’après le colonel Frédéric Leguillier, directeur départemental du SDIS de la Réunion, "le feu est fixé", c’est-à-dire que l’ "on est plus sur une propagation dynamique de l’incendie. On le maintient dans son périmètre"

La vigilance reste de mise malgré tout. "On est sur un secteur exposé au vent. On écarte pas malgré tout un risque de possible reprise mais pour l’instant le feu est fixé, maîtrisé". Par ailleurs, plus de 220 hectares ont été brûlés et comme l’ajoute Frédéric Leguillier, "on déplore 3 blessés parmi les sapeurs pompiers intervenus".

La Préfecture, dans un communiqué, appelle à la vigilance et à la prudence. En voici le contenu :

"Plus de 220 hectares de broussailles ont été détruits depuis ce dimanche midi au Cap Lahoussaye. Du fait d’un fort vent de Nord, le feu initial de 8 hectares s’est rapidement propagé en cours de journée, malgré l’intervention rapide des moyens de secours terrestres et aériens. Au cours de la journée, face à des vents tournants, plus de 60 sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion ont été engagés sur place, appuyés par deux hélicoptères bombardiers d’eau.

Dans le secteur, quartiers du village des pécheurs et du verger, la circulation est interdite et les habitations ont été évacuées par précaution.

Le feu a été maitrisé en milieu de nuit, mais le risque de reprise n’est pas écarté. Plus de 20 largages d’eau par hélicoptère ont été effectués ce lundi matin au Cap Lahoussaye, la zone restant sous surveillance du fait de l’augmentation des températures et de la vitesse du vent (rafales à plus de 50 km/h).

Ce secteur, escarpé et inaccessible aux moyens de lutte contre les incendies, nécessite une approche à pied rendant l’attaque de feu particulièrement complexe et difficile. 3 sapeurs-pompiers ont été blessés légèrement sur cette opération.

Appel à la prudence

En plus de cet incendie d’ampleur, les sapeurs-pompiers de La Réunion ont été mobilisés sur 12 autres feux sur la journée de dimanche.

La vigilance de tous les Réunionnais et le respect des règles de sécurité sont des fondamentaux : barbecues dans les espaces aménagés, travaux extérieurs à bonne distance de la végétation sèche, ne pas jeter de mégots de cigarettes au sol, etc.

La prudence collective protègera notre biodiversité et limitera les risques sur les biens et les personnes. "

