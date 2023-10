Grégory H., un marin réunionnais de 47 ans a trouvé la mort lors d’une campagne de pêche aux îles Kerguelen en septembre 2022. Sa sœur aînée, Annie témoigne aujourd’hui, un an après le drame.

Sa sœur aînée, Annie témoigne aujourd’hui : "Aujourd’hui ça fait un an qu’on a perdu notre frère Grégory, on vit avec sa perte, car on n’a pas le choix, mais c’est très dur pour nous, la famille. C’est un grand vide pour moi, car il était toujours à mes côtés, on faisait tout avec. C’était un frère qui avait la main sur le cœur."

Le soir du drame, il travaillait avec deux de ses collègues. Alors qu’il effectuait une action de pêche, Grégory serait tombé à l’eau. Il aurait été remonté peu après par l’équipage, mais malgré une tentative de réanimation, il n’a pas survécu.

Aujourd’hui, l’enquête est toujours en cours. La famille aurait reçu comme précisions que Grégory se serait pris les pieds dans un cordage, mais selon eux, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond : "On nous dit qu’il a pris le cordage dans les pieds, lui, un grand professionnel, 31 ans de service. On ne comprend pas pourquoi Grégory n’a pas coupé la corde à son pied, on veut que ça soit plus clair."

Depuis un an, la famille ne vit plus, elle survit. Annie a souhaité laisser une dernière parole à son frère : "Grégory, tu resteras gravé dans mon cœur, je t’aimerai toujours au fond de mon cœur même si tu n’es plus parmi nous, on gardera ces bons souvenirs et bons moments passés ensemble. Tu seras mon étoile qui brille chaque nuit."