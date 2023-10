Suite au crash d’ULM survenu ce vendredi soir à la base de Cambaie et ayant couté la vie à Dany P. un pilote chevronné, ceux qui partagent sa passion sont dans l’incompréhension.

Un hangar méconnaissable, entièrement carbonisé, c’est malheureusement tout ce qui reste au lendemain du crash d’ULM survenu à la base d’ULM de Cambaie.

Au lendemain du drame, l’émotion est vive pour les proches :

"C’était un gentil monsieur, on a perdu un grand monsieur. C’était quelqu’un de vraiment gentil, on s’aimait bien. Il laisse derrière lui une famille malheureuse", témoigne difficilement Christian, un ami.

"Dany je le connais depuis 32 ans, depuis mon arrivée à La Réunion. J’ai eu l’occasion d’être son instructeur. Il pilote très bien, ça s’est toujours bien passé. A ce stade, je n’ai aucune idée, c’est incompréhensible. Tout était dans les clous, on ne sait pas..." commente son ancien instructeur.

Originaire de Saint-Gilles Les Hauts, Dany P. était un pilote chevronné qui avait plus de 20 ans de vol a son actif. Il était également formé sur d’autres types appareils ULM.

"J’étais dans mon hangar et ma femme dans son bureau. On entendait le moteur qui tournait à chaque remise des gaz, il reprenait de l’altitude. Il était en fin de sortie et je pense qu’il allait se poser d’ici peu. Puis on a entendu le bruit d’un impact, avec une explosion au moment où ça a pris feu. On est arrivé sur placer de suite, mais c’était déjà trop tard", ajoute ce pilote sur place au moment des faits.

Aujourd’hui, proches, amis, passionnés pleurent la perde d’un père de famille, d’un homme décrit comme amoureux de l’aviation et du sport.

Quant à l’accident, les professionnels du secteur pensent à une perte de contrôle inexpliquée lors de l’atterrissage, lié à un malaise ou un souci mécanique.

