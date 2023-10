Ce jeudi 4 octobre, Véronique Denizot, Procureure du tribunal de Saint-Denis, a communiqué des éléments sur l’assassinat de Kenya.B, à la Rivière-des-Galets, vendredi dernier.

La procureure de la République, Véronique Denizot a publié un communiqué sur les faits liés au drame survenus dans la nuit de vendredi dernier, tuant la passagère d’un véhicule. La victime a été touchés par un jet de galet, lancé depuis le pont du Cap Sacré Coeur. Elle est décédée à la suite de ses blessures, hier soir.

Voici le communiqué :

A la suite des faits commis sur le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis, particulièrement sur la commune du Port le samedi 30 septembre 2023, la procureure de la République apporte les précisions suivantes :

Le 30 septembre 2023 vers 20 h 45, plusieurs individus projetaient sur la RN1, depuis le pont du rond-point du Sacré Cœur au Port, sur des véhicules en circulation dans le sens Saint Denis – Saint Paul, plusieurs galets apportés sur place à l’aide d’un chariot de supermarché, également projeté sur la voie de circulation ; les projectiles atteignaient 7 véhicules, concernant au moins 9 personnes, occasionnant des dégradations plus ou moins importantes.

Les conducteurs des véhicules touchés parvenaient à s’arrêter ou continuaient leur route pour se mettre en protection avant de se signaler auprès des services de police. Un des véhicules recevait sur le pare-brise avant un galet d’environ 20 cm par 20 cm, la passagère était alors gravement blessée, hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Pierre, son pronostic vital engagé.

Dans un autre véhicule, une victime était blessée au bras par un galet ayant traversé le pare-brise, son incapacité temporaire de travail était fixée à 5 jours. Une enquête était ouverte en flagrance, confiée au commissariat du Port et au Service Territorial de Police Judiciaire, brigade criminelle. Un appel à témoins était diffusé.

Les enquêteurs procédaient à des constatations techniques (relevé de traces et indices, sur les lieux, dans les véhicules) et à l’exploitation des éléments recueillis, notamment des images de vidéo surveillance à proximité du lieu des faits, aux auditions des personnes victimes et des différents témoins. Les services enquêteurs rapprochaient de ces faits plusieurs plaintes recueillies pour des faits similaires survenus les 23 et 27 septembre 2023, ayant occasionné des dégradations, des chocs psychologiques, des blessures légères.

Le dimanche 1er octobre et le lundi 2 octobre, des missions de sécurisation étaient organisées dans les quartiers les plus proches du lieu des faits. L’ARAJUFA, association d’aide aux victimes, était saisie le lundi 2 octobre, en vue d’évaluer les besoins des personnes victimes des faits au cours de la procédure (aide juridique, aide psychologique...) La victime hospitalisée, née en 1998, était déclarée décédée le mardi 3 octobre 2023.

Une autopsie aura lieu le jeudi 5 octobre 2023 à l’institut médico-légal de Saint-Denis. Le 4 octobre 2023, l’ensemble des investigations menées, l’exploitation des divers éléments recueillis ont permis de procéder ce jour à partir de 6 heures, à 5 interpellations. 5 mesures de gardes à vue sont actuellement en cours pour des mineurs nés en 2008 (3) et 2009 (2).