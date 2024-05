Anne Lavaud, déléguée générale de l’association Prévention routière, a déclaré que la France a un problème en matière de "prévention" alors que la mortalité sur les routes a connu une hausse de 31% en mars.

Des accidents de plus en plus graves

Au total, 254 personnes ont perdu la vie sur les routes en France au mois de mars 2024, soit une hausse de 31%. Cette explosion du taux de mortalité sur les routes s’accompagne d’une augmentation de 10% du nombre de blessés graves (+1 160). Sur le plateau de RTL lundi 15 avril, Anne Lavaud, déléguée générale de l’association Prévention routière a souligné que la vitesse représente le facteur aggravant des causes d’accidentalité. "Ces trois chiffres nous donnent une information, c’est que les accidents sont de plus en plus graves, puisque pour une augmentation de 9% d’accidents corporels, on a une augmentation de 31% du nombre de tués", a-t-elle détaillé.

La prise de vitesse, un mouvement collectif

Anne Lavaud attribue cette prise de vitesse à "un mouvement collectif". "À partir du moment où on accepte que certains puissent rouler 5 km/h supplémentaire, et bien finalement, on crée un mouvement", a-t-elle précisé. D’après Prévention routière, la hausse du nombre de morts est liée avec les annonces du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur la fin de la perte de points pour les petits excès de vitesse en dessous de 5 km/h. C’est pourquoi l’association a exigé que cette mesure ne soit pas appliquée dans les agglomérations et sur les voies de circulation à 50 et 70 km/h.

Un problème en matière de "prévention"

Alors que les jeunes constituent près d’un quart des décès sur la route en France, Anne Lavaud a dénoncé l’abaissement de l’âge légal pour passer le permis à 17 ans. Cette mesure allait "exposer une classe d’âge supplémentaire aux risques routiers", a-t-elle noté. La déléguée générale estime que la France a un problème en matière de "prévention", car seul un tiers des lycées mettent en place un dispositif de "continuum éducatif" après l’ASSR. Enfin, elle a qualifié le recul de l’abaissement de la vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur certaines routes comme une confiance donnée aux Français. Une mesure qui doit être accompagnée de "davantage de prévention", a-t-elle confié.

