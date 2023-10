La semaine du 18 au 24 septembre s’annonce intense du point de vue de la sécurité en France, avec la visite du roi Charles III, la venue du pape François, le match tendu PSG-OM et des manifestations contre les violences policières. Découvrez le dispositif de sécurité prévu pour cette semaine chargée.

30 000 policiers mobilisés

La France déploiera un important contingent des forces de l’ordre du lundi au dimanche pour assurer la sécurité lors des visites du roi Charles III à Paris et à Bordeaux, ainsi que de celle du pape François à Marseille. Le 23 septembre, marqué par plusieurs manifestations, verra la mobilisation de 30 000 policiers sur le terrain. Dès le mercredi, jour de l’arrivée du roi Charles III et de la reine Camilla pour une visite d’État de trois jours, les effectifs de sécurité seront renforcés pour atteindre 8 000 policiers et gendarmes mobilisés, selon une source policière. Le jeudi, ce nombre passera à 10 000, puis à 12 000 le vendredi, pour culminer à 30 000 le samedi, jour où des manifestations contre les violences policières sont prévues, principalement à Paris, mais également dans d’autres villes de France.

Plusieurs évènements

En parallèle, Paris accueillera la Techno Parade pour célébrer son 25e anniversaire, tandis que le Vélodrome de Marseille sera le théâtre d’une messe célébrée par le pape François, qui empruntera la papamobile pour descendre l’avenue du Prado. "Il s’agit d’une série d’événements majeurs, dont certains revêtent une grande importance protocolaire. La visite d’État du roi Charles comporte de nombreuses étapes et des rencontres avec les citoyens, ce qui en fait un enjeu de sécurité significatif", a déclaré une source policière, tout en soulignant la persistance de la menace terroriste, bien que "nos services n’aient pas détecté de menaces spécifiques".

Samedi 23 septembre, journée délicate

Ces visites auront lieu en pleine Coupe du Monde de Rugby, exigeant également un renforcement des mesures de sécurité, en plus des matches de la Ligue 1 de football, dont le PSG-OM, match à haute tension prévu le dimanche 24 septembre au Parc des Princes. "La journée la plus délicate pour nous sera le samedi, où nous mobiliserons entre 130 et 135 Unités de Forces Mobiles (UFM, escadrons de gendarmerie et CRS) tout au long de la journée, soit un total de 30 000 policiers et gendarmes", a précisé la source policière, ajoutant que la situation sociale en France n’était "pas particulièrement tendue".

Il convient de rappeler que la visite du roi Charles III et de la reine Camilla en France, initialement prévue en mars, avait été reportée en raison de préoccupations liées à la sécurité liées au mouvement social contre la réforme des retraites.