Certains retraités ont appris par courrier une augmentation de 100 euros leurs petites pensions alors qu’ils n’y ont pas droit à percevoir ce coup de pouce.

Ils reçoivent des courriers

La réforme de retraites est entrée en vigueur depuis le 1er septembre dernier. L’augmentation jusqu’à 100 euros brut promise pour les petites pensions se concrétise, relate RTL. Pourtant, certains retraités vont toucher ce petit plus alors qu’ils n’y ont pas droit. Effectivement, ils ont reçu un courrier leur informant que leurs petites pensions allaient augmenter de maximum 100 euros grâce à la réforme des retraites. Certains se sont pourtant aperçus qu’ils ont dépassé le plafond de quelques euros.

Un trop-perçu

Les concernés ont prévenu leur caisse de retraite et la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) a repéré l’erreur. Les retraités, ayant travaillé à la fois dans le privé et dans la fonction publique sont les plus concernés par cette erreur. En effet, les services de retraites de l’Etat ont mal transmis le montant des pensions des assurés. "Le nombre précis de cas potentiellement concernés n’est pas connu, mais il est très limité par rapport aux 600 000 majorations exceptionnelles mises en paiement", selon la direction de la CNAV. Ainsi, les pensionnaires concernées par un trop-perçu vont devoir rembourser la somme. Ils seront informés par courrier dans les prochains jours.

> A lire aussi : Retraites : vers une hausse de 4,9% des pensions complémentaire