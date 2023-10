Les organisations syndicales et patronales gestionnaires du régime Agirc-Arrco ont trouvé un accord jeudi 5 octobre. Les pensions complémentaires devraient augmenter de 4,9% à partir du 1er novembre prochain.

Deux mesures

Les pensions complémentaires, versées par l’Agirc-Arrco aux retraités du privé, devraient augmenter de 4,9% le 1er novembre prochain, rapporte RTL. La réunion entre les organisations syndicales et patronales dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 octobre a débouché sur cet accord.

A noter que cette hausse a été décidée suivant le taux de l’inflation. D’un autre côté, le malus prendra fin entre le 1er décembre et le 1er avril 2024. Pour rappel, cette diminution de 10% s’appliquait depuis 2019 sur les pensions de nombreux retraités partis après avoir réuni toutes les conditions légales.

Ces mesures favorables sont financées par l’Agirc-Arrco qui verse près de 90 milliards d’euros à 13 millions de retraités. Cette part complémentaire représente entre 20% de la pension totale pour les salariés précaires et 60% pour certains cadres.

Le gouvernement réclame un à trois milliards

Les syndicats et le patronat se sont également mis d’accord contre le souhait du gouvernement de ponctionner les réserves de l’Agirc-Arrco. En effet, l’exécutif réclame un à trois milliards annuels à l’association d’ici 2030.

Il a d’abord présenté cette somme comme une participation au relèvement du minimum contributif (petites pensions) prévu par sa réforme des retraites. Au final, il a évoqué un devoir de "solidarité" entre régimes en vue d’un "retour à l’équilibre global". Le négociateur de FO Michel Beaugas a parlé d’un "détournement de fonds".

Autre source : HuffPost

