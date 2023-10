Début septembre, une femme habitante à Larmor-Plage dans le Morbihan, d’une cinquantaine d’année, a gagné 109 millions d’euros à Euromillions. Elle venait d’être licenciée.

C’est la belle histoire de ce mois de septembre.

Joueuse occasionnelle, millionnaire désormais à temps plein. Cette joueuse originaire de Bretagne a validé son ticket flash le 1er septembre dernier au Kernevel à Larmor-Plage, dans le Morbihan.

« Il parait que j’avais plus de chance de me faire frapper par la foudre que de gagner à la loterie ; il faut croire que le destin en a décidé autrement », témoigne la gagnante.

Elle a gagné 109 millions d’euros. Il s’agit du plus gros gain en Bretagne.

Par ailleurs, elle venait récemment d’être licencié de son emploi. Nul doute qu’elle saura rebondir avec la somme présente sur son compte bancaire.

Selon le site tirage-gagnant.com avec sa nouvelle fortune, cette multimillionnaire souhaite s’offrir une maison et enfin devenir propriétaire. Côté loisirs, elle envisage de voyager au Méxique et en Thaïlande, deux pays qu’elle regardait de loin et dont elle pourra enfin fouler le sol.

Mais surtout, c’est vers sa famille que se tourne ses pensées d’avenir, offrir un bel héritage et une empreinte pour ses proches est devenu sa quête n°1.

La gagnante a préféré rester anonyme.