Plusieurs ministères se sont concertés pour tenter d’apporter une "réponse" aux problèmes des punaises de lit.

L’insecte qui fait débat, l’invasion des punaises de lit est devenue un sujet d’inquiétudes pour les Français.

Les ministères font "un état des lieux"

Le gouvernement tente de trouver la meilleure méthode pour endiguer ce problème national. Ces petites bêtes sont présentes dans chaque lieu comme les cinémas, les hôpitaux ou les écoles. Les moyens de transports sont aussi envahis par ces indésirables. Les punaises de lit entrent même dans les entreprises. Face aux divers alertes, le gouvernement a décidé de tenir une réunion interministérielle, ce vendredi 06 octobre. Le but de cette concertation était de faire un "état des lieux" pour que la panique ne gagne pas du terrain.

L’Executif examine " de très près" le phénomène des punaises de lit selon une source venant du gouvernement relayée par l’AFP. Toujours selon ce relai d’information, c’est un sujet d’actualité qui tracasse les Français. L’Etat se penche activement sur la question pour "établir les constats et apporter des solutions nécessaires". L’objectif de la concertation était de favoriser les échanges entre les ministères ciblés et déterminer les "constats et les solutions" . Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement a assuré que "des décisions et des orientations" découleraient de cette réunion.

Le gouvernement ne veut pas tomber dans la psychose

Au sein de l’opinion publique tout comme à la mairie de Paris, dans les rangs de l’opposition autant que dans la majorité présidentielle, l’inquiétude monte. Le sujet a été même évoqué par les médias à l’étranger. Le gouvernement tente de calmer les esprits. Récemment, Clément Beaune a confirmé que les cas rapportés à la SNCF et à la RATP "aucun n’a été avéré". Le ministre des Transports avait conseillé de "ne pas tomber dans l’idée d’une recrudescence" et veut éviter "la psychose ou l’angoisse". Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau a fait une déclaration similaire.