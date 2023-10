Dans la matinée de ce mercredi 11 octobre, lors de sa visite dans une école juive à Sarcelles, dans le Val-d’Oise, en compagnie de Gabriel Attal, le ministre de l’Intérieur a exprimé son soutien à la communauté juive.

Protection

En marge de son déplacement, Gérald Darmanin, a informé que plus de 20 individus ont été appréhendés en France pour des actes antisémites depuis les attaques du Hamas contre Israël le week-end dernier. Aux côtés de Gabriel Attal, son homologue au ministère de l’Éducation nationale, le ministre de l’Intérieur a également indiqué que 10 000 policiers et gendarmes assurent désormais la protection de 500 sites, incluant des écoles et des synagogues. Il prône un "message de fermeté et de soutien", affirmant : "c’est important que tous les Français de confession juive sachent qu’ils sont protégés", rapporte BFMTV.

Le gouvernement insiste

Gérald Darmanin réitère le message du gouvernement en témoignant de son plein engagement envers la sécurité de la communauté juive. Lundi, il avait déjà exprimé "le soutien du gouvernement" tout en appuyant une fermeté totale envers toute personne menaçant "nos compatriotes juifs". Élisabeth Borne, elle, a adopté un discours similaire mardi lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale en affirmant : "je veux rassurer tous les juifs de France : nous les protégeons".

