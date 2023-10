L’information a été rapportée lundi par le ministre de l’Intérieur. Après sa rencontre avec les représentants de la communauté juive de France, Gérald Darmanin a évoqué une hausse inquiétante d’"actes antisémites" dans le pays depuis l’attaque récente d’Israël par le Hamas.

Gérald Darmanin a rencontré les représentants de la communauté juive de France lundi 9 octobre, deux jours après les frappes du Hamas en Israël. Lors de cette réunion, ils ont fait "un point de situation avec les directeurs généraux du ministère de l’Intérieur, dont la Direction générale de la Sécurité intérieure".

Des actes antisémites et une dizaine d’interpellations en France

Le locataire de la place Beauvau a affirmé à l’issue de ce rendez-vous que depuis l’attaque survenue en Israël, la France a été le témoin d’une vingtaine d’"actes antisémites" sur le territoire. Ces actes vont des tags injurieux aux menaces proférées à l’encontre des lieux de culte juifs et de leurs pratiquants. M. Darmanin a aussi rapporté des cas de menaces envers des commerces. À ce stade, une dizaine de personnes ont été interpellées, bien qu’"aucune menace caractérisée" ne soit retenue.

Des signalements sur site internet de la police judiciaire

Outre ces actes, plus de 700 signalements ont été enregistrés sur le site web de la police judiciaire, Pharos, dont 44 ont déjà été judiciarisés. Gérald Darmanin a exprimé sa préoccupation face à la propagation de la haine en ligne et à l’apologie du terrorisme, provenant parfois de collectifs, d’associations et même de partis politiques. Les dénonciations auprès de la justice seront examinées attentivement. Des procédures de dissolution seront engagées à l’encontre de ceux qui tiennent des propos contraires au Code pénal et infamants.

