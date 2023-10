La compagnie aérienne Air France ne va plus être présente à l’aéroport de Orly à Paris et va concentrer ses activités sur l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Une annonce qui doit se faire aujourd’hui auprès des salariés d’après nos confrères du Monde.

D’après nos confrères du journal Le Monde, le directeur général d’Air France-KLM doit annoncer aujourd’hui à ses salariés que la compagnie déménage de l’aéroport d’Orly pour regrouper les activités à l’autre aéroport parisien, Roissy-Charles de Gaulle. Cette annonce doit se faire lors des comités sociaux et économiques, toujours d’après nos confrères.

Ainsi, il n’y aura plus de vol Air France ni au départ ni à l’arrivée de Orly d’ici quelques mois ; seul les avions Transavia de la filiale pourront y continuer leur activité.

Cela devrait impacter donc les liaisons avec La Réunion. En effet, jusqu’à présent les vols au départ ou à l’arrivée à Paris opérés par Air France la compagnie française se faisaient via l’aéroport d’Orly.

Cette nouvelle n’a pas manqué de faire réagir. Pour exemple, le député des Alpes Maritimes, Eric Ciotti, a déclaré sur X (ex Twitter) que "Anne-Marie Couderc, Présidente d’Air France vient de m’annoncer l’arrêt de la ligne Paris Orly-Nice qui ne serait plus assurée par la compagnie en 2026. Il en serait de même pour Paris et Toulouse. Cette décision sans aucune concertation est honteuse et scandaleuse. Je m’y opposerai de toutes mes forces. Je viens de saisir la Première ministre de cette annonce qui méprise les territoires."