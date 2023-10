A l’occasion de la visite du Pape François à Marseille, l’archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, exprime son enthousiasme.

Un évènement très attendu par les Français

Lors d’une interview accordée à franceinfo, Monseigneur Laurent Ulrich a souligné que près de 60 000 fidèles se rassembleront au stade Vélodrome, à Marseille, pour la messe du Pape ce samedi. Selon l’archevêque de Paris, il s’agit d’un moment de ferveur attendu avec joie : "Les Français sont contents de venir et les catholiques sont contents de venir."

Sur sa lancée, l’homme d’Eglise précise que 70 000 hosties seront préparées pour cet événement. A part les fidèles, 140 évêques du tour de la Méditerranée et de France seront présents. Ils seront accompagnés de 600 à 700 prêtres et d’une centaine de diacres.

Une visite prévue

La visite du Pape François au Mémorial en hommage aux marins et migrants disparus en mer, prévue le vendredi 22 septembre, suscite des interrogations quant à son lien avec l’arrivée récente de milliers de personnes sur l’île italienne de Lampedusa. Monseigneur Ulrich a tenu à souligner que cette visite était annoncée depuis un certain temps et que le Pape François a depuis longtemps exprimé sa préoccupation pour le sort des exilés.

Il reconnaît que tous les catholiques n’ont pas la même bienveillance envers les migrants. Toutefois, il rappelle que l’Évangile invite à accueillir les étrangers. Selon lui, de nombreux catholiques, chrétiens et "personnes animées d’un désir religieux font des efforts et se disent ’on est tous frères et la fraternité, c’est notre vocation la plus forte."

Source : Francetvinfo.fr