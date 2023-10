Foodwatch s’inquiète sur l’impact du "marketing de la malbouffe" sur les enfants. Selon l’association, certaines publicités encourageraient les plus jeunes à consommer des aliments peu bénéfiques pour leur santé.

L’organisation qui lutte pour le droit à une alimentation sans risques a sorti une étude très marquante concernant la relation des enfants avec la malbouffe.

Une étude inquiétante sur l’impact des publicités prônant la malbouffe

Dans le contenu de son analyse, Foodwatch met en cause les campagnes de communications des géants de la consommation. L’association lance une alerte sur l’effet du "marketing de la bouffe" qui "aggrave leur risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de cancer". C’est un fait alarmant puisqu’en France, un enfant sur six, âgés de 6 à 17 ans, se retrouve en état d’obésité ou en surpoids. Il le "restera vraisemblablement jusqu’à l’âge adulte", estime Foodwatch.

Des stars au coeur de la stratégie marketing des géants de la consommation

Les stratégies marketing des entreprises qui visent à séduire les plus jeunes, sont dénoncées par l’association. Les grandes marques font appel aux stars en vogue pour convaincre la jeunesse. Le jus Oasis a par exemple choisi le rappeur marseillais Jul pour faire sa publicité. Coca-Cola a carrément inventé une cannette en collaboration avec la chanteuse Rosalia. La nouvelle technologie est largement utilisée par les sociétés pour attirer la clientèle. Kinder a mis en place une application spéciale. Pitch a développé des podcasts de récits sur les brioches.

"Du matin au soir, les enfants baignent dans un environnement qui les encourage à préférer des aliments mauvais pour leur santé", soutient Foodwatch . "Les géants de la malbouffe n’hésitent pas à élaborer des stratégies à la limite de la manipulation afin de s’immiscer au sein des familles et de saper les efforts d’éducation alimentaire des parents impuissants face à ces techniques de marketing agressives", souligne Audrey Morice, chargée des campagnes Foodwatch France.

L’association réclame une réaction des autorités face à la dégradation de la situaton. Dans certains pays comme la Norvège, le Pérou et l’Allemagne, une règle régit les publicités destinées aux enfants. Foodwatch veut que le gouvernement français en fasse de même.