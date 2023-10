Une progression de la maladie hémorragique épizootique est constatée en France. Selon le ministère de l’Agriculture, cinq départements du sud-ouest du pays sont touchés.

Le nombre a presque triplé

Le ministère de l’Agriculture a publié le dernier bilan concernant la Maladie hémorragique épizootique (MHE) vendredi 6 octobre. Une progression importante et rapide de l’épizootie est actuellement constatée, car cette maladie touche cinq départements du sud-ouest du pays. Au total, 53 foyers de la MHE ont été recensés en France. En huit jours, ce chiffre a presque triplé, car le 29 septembre dernier, le ministère faisait état de 19 foyers de cette maladie.

Fièvre, amaigrissement, lésions buccales…

A la date du 5 octobre, des foyers de MHE sont détectés dans 5 départements : Hautes-Pyrénées (30 foyers), Pyrénées-Atlantiques (12), Haute-Garonne (8), Gers (2) et des Landes (1 foyer), rapporte BFMTV. Par ailleurs, un cas d’infection de cerf à la MHE a été décelé dans les Hautes-Pyrénées. Cette maladie est transmise par des moucherons piqueurs et affecte notamment les cervidés et les bovins. Elle provoque la fièvre, l’amaigrissement, les lésions buccales, les difficultés respiratoires ainsi que la boiterie des animaux. Elle peut déclencher un syndrome hémorragique chez les cervidés alors que chez les bovins, elle est mortelle dans moins de 1% des cas, d’après les experts.

Des mesures

Face à la progression de la Maladie hémorragique épizootique, plusieurs mesures ont été mises en place, dont l’installation d’un périmètre de sécurité, d’un rayon de 150 kilomètres autour d’un élevage infecté par le virus le 25 septembre. Une interdiction de sortie pour les animaux, avec toutefois plusieurs exceptions comme un trajet vers l’abattoir, a été également annoncée.

