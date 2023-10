Le diocèse de Marseille fait un appel à la générosité pour combler un déficit budgétaire à la suite des Rencontres méditerranéennes et de la visite du pape François les 22 et 23 septembre derniers. Il a révélé un manque de 500 000 €.

"Toutes les personnes qui ont suivi d’une façon ou d’une autre l’événement"

Le diocèse a supporté un coût de 2,3 millions d’euros pour l’organisation des Rencontres Méditerranéennes. "Par leurs généreux dons, des mécènes et partenaires ont financé la moitié du budget de l’événement", souligne-t-il. Les Rencontres Méditerranéennes ont généré 600 000 euros grâce à diverses sources de financement telles que les collectes, les pèlerinages diocésains, les quêtes au stade Vélodrome, la vente de produits dérivés et les dons des fidèles.

Comme il le souligne à BFMTV.com, en lançant cet appel aux dons, le diocèse vise à atteindre "toutes les personnes qui ont suivi d’une façon ou d’une autre l’événement". Cela inclut notamment les fidèles qui ont participé à la cérémonie religieuse sur l’avenue du Prado ou l’ont suivie depuis chez eux devant leur poste de télé.

"…pas parti de façon inconsciente…"

"On a fait le choix d’installer des écrans géants pour que les personnes puissent suivre l’événement par ce biais-là. On a également proposé la retransmission de la messe", explique le diocèse au média source cité plus haut. Cet investissement, l’Église l’assume..."On n’est pas parti de façon inconsciente dans l’événement, nous étions heureux que les personnes puissent participer, même de loin, à l’événement. On est heureux de ne pas avoir fait tout ça pour rien".

Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, adresse un appel en particulier à ces personnes qui n’ont pas eu l’opportunité d’assister au stade Vélodrome, par exemple. Par ailleurs, me diocèse de Marseille relativise le manque de 500 000 euros, notant que la majeure partie a été collectée avant l’événement. Et aussi, que le "trou" budgétaire n’était pas prévu, le diocèse soulignant toutefois la présence de nombreux jeunes, scouts et familles nombreuses qui ont assisté à la messe au stade Vélodrome à un coût estimé à 20 € par personne.

