En septembre 2023, le mont Blanc a été mesuré à 4805,59 mètres, soit 2,22 mètres de moins que lors de la précédente mesure en 2021.

Variations pluviométriques

Les géomètres-experts de Haute-Savoie ont annoncé jeudi 5 octobre que le mont Blanc a été mesuré à 4805,59 mètres en septembre 2023. Sa taille a ainsi diminué de 2,22 mètres par rapport à la précédente mesure en 2021, rapporte Le Figaro.

Jean des Garets, président de la chambre départementale des géomètres s’est exprimé sur ce sujet durant un point de presse à Chamonix. Selon lui, cette différence peut refléter les variations pluviométriques de l’été et a déjà été observée dans le passé. Il a par ailleurs tenu à assurer que le sommet de l’Europe pourrait très bien être beaucoup plus haut dans deux ans, lors de la prochaine mesure.

Pour les générations futures

Mi-septembre, une vingtaine de personnes ont gravi le mont Blanc pour effectuer des relevés point par point au sommet avec des outils de pointe et pour la première fois, d’un drone. Cette 12e édition d’opération de mesure vise notamment à modéliser la calotte glaciaire et à collecter des données scientifiques sur l’impact des évolutions climatiques sur les montagnes alpines. A noter que cette initiative a été lancée en 2001.

"Nous accumulons les données pour les générations futures, on n’est pas là pour les interpréter, on laisse ça aux scientifiques", a signifié Jean des Garets en invitant à ne pas utiliser cette mesure pour raconter n’importe quoi. D’après ses dires, ils ont beaucoup appris après ces campagnes de mesures. "Nous savons que le sommet est en perpétuel mouvement tant en altitude avec des variations de près de cinq mètres, qu’en position", a-t-il renchéri.

