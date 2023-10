Israël : le Grand Rabbin de France prône l’Union Nationale et dénonce "la posture" de la France Insoumise

Haïm Korsia a lancé un appel solennel pour venir les soutenir lors du grand rassemblement organisé à Paris, ce lundi soir suite à l’attaque du Hamas contre Israel. Il a aussi égratigné la position de la LFI.

Le Grand Rabbin de France a convié "tout le monde à venir s’associer à la marche" initiée par le Conseil représentatif des institutions juives de France.

Une grande marche lundi dans la soirée

Haïm Korsia a annoncé aux médias que différentes organisations, la Licra et SOS Racisme se sont associées au projet. La plus haute personnalité de la communauté juive en France avait fait la déclaration durant un hommage à Jean-Pierre Elkabbach organisé par France Télévisions. Le grand sage a révélé qu’il a invité tous les fidèles à participer à ce moment d’union nationale. Cependant, Haïm Korsia a bien précisé que l’invitation ne s’arrête pas à la communauté juive et les personnes ayant un lien avec Israël. Il souhaite que "la population française se sente concernée". La mobilisation a été organisée après les assauts du Hamas contre Israël.

La "posture" de la LFI a choqué le Grand Rabbin de France

À la question de savoir si les membres influents de la France Insoumise seraient la bienvenue à la marche. Le Grand Rabbin de France a affirmé "qu’ils ont clairement manifesté quelle était leur ’affinité élective’".

Depuis samedi, les réactions de certains de la France Insoumise et même du grand chef Jean-Luc Mélénchon ont été fortement critiquées par la classe politique et les internautes. Le parti de gauche avait tenté de justifier les actions du Hamas contre Israël. Ils ont attaqué le mouvement islamiste tout en pointant du doigt "la colonisation israélienne". À l’extrême gauche, le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a clarifié sa position, apportant son appui à la "résistance palestinienne".

Haïm Korsia a déploré les déclarations du parti de Mélenchon évoquant "des mots qui font très mal, peut-être autant que les balles". Il a souligné que "renvoyer l’agressé et l’agresseur dans la même position, c’est oublier l’histoire". Pour terminer sa prise de parole, le Grand Rabbin de France a ajouté que "si on refuse de voir la vérité en Israël, on refuse de voir aussi la vérité en France".

Avant le rassemblement à la place Victor-Hugo (XVIe arrondissement). Plusieurs hauts responsables de la communauté juive ont rencontré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.