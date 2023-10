Le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide exceptionnelle aux producteurs de fruits et légumes fortement touchés par l’augmentation du coût des engrais et amendements. La date limite de dépôt des demandes d’indemnisation est reportée au vendredi 27 octobre 2023 indique la préfecture dans un communiqué.

Le communiqué :

Indemnisation exceptionnelle pour les producteurs de fruits et légumes

Prolongation de la période de dépôt des demandes

Le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide exceptionnelle aux producteurs de fruits et légumes fortement touchés par l’augmentation du coût des engrais et amendements. La date limite de dépôt des demandes d’indemnisation, initialement fixée au 18 octobre, est reportée au vendredi 27 octobre 2023.

Ce dispositif d’aide exceptionnelle est réservé aux exploitations agricoles ayant produit des fruits ou des légumes en 2022 et pouvant justifier de charges d’engrais et amendements. Les productions de racines et tubercules alimentaires sont également éligibles à ce dispositif.

Les demandes d’indemnisation complètes doivent parvenir à la DAAF par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] L’envoi par voie postale est également possible à l’adresse suivante : Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Antenne Sud - SEAF 1 chemin de l’IRAT 97410 Saint-Pierre

Les imprimés à renseigner sont mis à disposition de la chambre d’agriculture, des organisations de producteurs et des centres de comptabilités qui peuvent accompagner les agriculteurs pour constituer la demande. Ils sont également téléchargeables sur le site de la DAAF : daaf.reunion.agriculture.gouv.fr