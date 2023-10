Des mamans se sont réunies dans environ 40 villes pour allaiter leurs bébés, dans le but de sensibiliser et changer les perceptions autour de l’allaitement en public.

À l’approche du lancement de la Semaine mondiale de l’allaitement, qui se tiendra jusqu’à dimanche prochain, la ’Grande Tétée’ a eu lieu le 15 octobre dans environ 40 villes de France. Des rassemblements de femmes allaitant leurs bébés auront lieu à Chartres, Amiens, Saint-Étienne, Cannes, Toulon, et d’autres endroits. Morgane Lemahieu, consultante périnatale spécialisée dans l’allaitement, explique à BFM Toulon var que pour l’association ’La Grande Tétée’, crée en 2006, l’objectif est de "donner confiance à cette maman qui n’ose peut-être pas allaiter, de peur de devoir le faire à l’extérieur", comme l’explique sur BFM Toulon Var.

"Le but, c’est d’être toutes ensemble (...), de montrer qu’on peut le faire et qu’on a le droit de le faire", continue-t-elle, et rappelle qu’"il y a des lois qui nous protègent et qui nous permettent de nourrir notre enfant où on veut, quand on veut et comment on veut".

La ’Grande tétée’ et le travail

D’un point de vue légal, il n’y a aucune entrave à l’allaitement en public. Les obstacles à l’allaitement sont généralement liés aux réactions des personnes qui observent une femme en train d’allaiter. Il y a deux ans, un incident avait eu lieu à Disneyland Paris, où des employés avaient empêché une mère d’allaiter son bébé.

La ’Grande tétée’ de cette année se concentre sur l’allaitement et son association avec le travail. À partir de 4 à 5 mois, le taux d’allaitement diminue, souvent en raison du retour au travail des mères. Cependant, en vertu de l’article L1225-30 du Code du travail, les employées ont droit à une heure par jour pour allaiter ou tirer leur lait, jusqu’à un an après la naissance, avec deux pauses de 30 minutes, pouvant être réduites à 20 si l’entreprise fournit une salle d’allaitement, une obligation pour les entreprises de plus de 100 employés.

