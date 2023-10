Les ministres Olivia Grégoire (Commerce) et Christophe Béchu (Transition écologique) ont présenté lundi 11 septembre le plan du gouvernement pour transformer des zones commerciales "France moche".

Un modèle obsolète

Le gouvernement envisage de changer la "France moche" et a présenté un plan de transformation de ces zones commerciales ayant un "modèle obsolète", aussi bien sur le plan environnemental qu’économique et urbanistique. En effet, ces endroits, situés en périphérie des villes, présentent souvent le même aspect avec de grandes routes bordées de panneaux publicitaires, des magasins en forme de "boîtes à chaussures" entourés d’immenses parkings.

Les parkings

Les ministres Olivia Grégoire (Commerce) et Christophe Béchu (Transition écologique) ont présenté lundi 11 septembre le plan de l’exécutif, rapporte Le Figaro. Des images avant/après de quatre zones commerciales ont été exposées pour voir à quoi elles pourraient ressembler dans l’avenir après la fin des travaux.

Certains parkings seraient largement réduits pour avoir plus de verdure et devenir un lieu de vie. Ils pourraient être masqués par "des barrières végétales", couvertes de panneaux photovoltaïques ou maillés d’arbres. Un autre parking serait remplacé par un parc urbain, offrant un accès direct à la mer.

Des supermarchés et des logements

Dans son plan, le gouvernement souhaiterait reconstruire un supermarché pour pouvoir accueillir des logements en bois à proximité. Il compte également rassembler les magasins d’une zone commerciale en un seul bâtiment à deux étages, qui accueillerait même des terrasses.

Des commerces, situés en bord de route, seraient transformés en immeubles mixtes, composés de nouveaux commerces au rez-de-chaussée et de logements au-dessus. Quant aux voies de circulation, elles seraient "renaturées", pour laisser place aux piétons.

Une vue aérienne

Les membres du gouvernement ont dévoilé une vue aérienne des transformations majeures de certaines zones commerciales dans les prochaines années. Elle montre plus de végétation, des parkings réduits et cachés, des logements, ainsi que des commerces sur plusieurs étages afin de prendre moins de surface au sol.

Nos zones commerciales ont atteint leurs limites. Elles représentent un immense vivier de terres qu’il nous faut transformer pour y inclure des logements, des bureaux, des commerces et de la végétation. C’est pour cela que nous souhaitons engager leur transformation. pic.twitter.com/S1Lr6xGJzh — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) September 11, 2023

