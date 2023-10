La France est confrontée à une invasion de punaises de lit. Ce n’est plus limité aux appartements ou aux trains, car désormais une vingtaine d’écoles sont affectées par cette préoccupation croissante.

"…je crois 17…"

Le 6 octobre dernier, le ministère de l’Éducation nationale a émis un communiqué annonçant la fermeture de sept écoles dans le pays en raison de la présence de ces parasites. Le ministre Gabriel Attal a également abordé la question le même jour lors de son apparition dans l’émission C à vous sur France 5. "Il y a un peu plus d’une quinzaine – je crois 17 – d’établissements dans lesquels on a détecté, à divers niveaux, des punaises de lit, et on a sept établissements qui sont fermés", a expliqué M. Attal. Selon lui, dans des propos retranscrits notamment par le site Aufeminin.com, "il y a quasiment 60 000 établissements ; là, on ne parle que de quelques dizaines, mais c’est vrai que les cas s’accumulent. […] Il faut mettre en place une réponse immédiate".

Le communiqué du ministère a précisé que cinq écoles ou établissements scolaires accueillant un total de 1 500 élèves ont été contraints de fermer leurs portes en raison de la présence de punaises de lit. Ces établissements sont localisés dans le Vaucluse, la Saône-et-Loire, le Rhône et les Vosges. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation nationale a fait savoir qu’il y avait eu quelques cas liés aux punaises de lit, mais qu’ils n’avaient pas entraîné la fermeture complète des structures concernées.

Les internats ?

Bien que le problème semble actuellement sous contrôle, se pose la question des établissements avec internat. Par exemple, le lycée Élisa-Lemonnier à Paris est confronté à une infestation de punaises de lit, et malgré les demandes des élèves et des enseignants, il est resté ouvert. Une situation similaire s’est produite au lycée Germaine-Tillion de Montbéliard (Doubs) et à l’internat Tremplin Nature à Guéret (Creuse). Il convient de noter que d’autres internats avaient également été touchés quelques semaines auparavant et avaient été traités.

Par ailleurs, Gabriel Attal a créé une liste d’entreprises approuvées pour lutter contre les punaises de lit en collaboration avec le ministère de la Santé et les Agences régionales de santé. Une cellule de suivi national surveille la situation quotidiennement.

