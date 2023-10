Dans le contexte général d’inflation, "c’est dur notamment pour ceux qui ont de faibles salaires dans mon ministère" et "c’est la raison" pour laquelle sera versée cette prime exceptionnelle, a expliqué le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal.

Les détails

En octobre, environ 730 000 agents du ministère de l’Éducation nationale en France recevront une "prime exceptionnelle de pouvoir d’achat". Elle sera de 380 euros en moyenne pour les enseignants et de 500 euros en moyenne pour d’autres agents, notamment les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), selon l’annonce faite par Gabriel Attal. Plus précisément, environ 500 000 enseignants toucheront en moyenne 380 euros, tandis que 230 000 autres personnels, dont les AESH, percevront en moyenne 500 euros. Le ministre a déclaré que cette prime visait à soutenir le pouvoir d’achat des agents du ministère de l’Éducation nationale, en particulier ceux ayant des salaires plus bas. Dans le contexte général d’inflation, "c’est dur notamment pour ceux qui ont de faibles salaires dans mon ministère" et "c’est la raison" pour laquelle sera versée cette prime exceptionnelle, a-t-il souligné sur les propos repris par BFMTV.

Les conditions

Pour bénéficier de cette prime, les enseignants doivent avoir perçu moins de 39.000 euros brut entre juillet 2022 et juin 2023, soit moins de 2600 euros net par mois (hors heures supplémentaires), selon les précisions apportées au sein du cabinet du ministre. Il est important de noter que le versement de cette prime est obligatoire pour les fonctionnaires d’État et les fonctionnaires hospitaliers, mais reste facultatif pour les agents des collectivités territoriales, ce qui a suscité des critiques de la part des syndicats représentatifs de la fonction publique territoriale.

Les réactions des syndicats

Toutefois, cette annonce n’a pas satisfait les syndicats, qui réclament une "revalorisation conséquente pour tout le monde". Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, le premier syndicat du second degré (collèges et lycées), a souligné que la prime était une mesure ponctuelle et que leur demande portait sur une augmentation générale des salaires pour l’ensemble du personnel. Cette prime exceptionnelle s’inscrit dans le contexte de l’inflation, qui a atteint des niveaux significatifs depuis 2022. Le gouvernement avait annoncé au préalable qu’une prime de 300 à 800 euros bruts serait versée aux agents publics gagnant moins de 3 250 euros bruts par mois. Initialement prévue pour juin, cette prime sera finalement versée en octobre.

