Lors de son passage dans l’émission ’Quelle époque !’ de Léa Salamé sur France 2, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe a exprimé son agacement face à la série de questions concernant les effets indésirables de ses maladies auto-immunes.

"Le physique, ça compte"

Après une heure de discussion sur des sujets d’actualité nationale et internationale dans l’émission ’Quelle époque !’ sur France 2, Édouard Philippe a révélé des éléments plus personnels au cours de la séquence ’Le bureau des légendes’. Il a partagé son désir de se regarder en face, marqué par la paternité, l’écriture d’un livre ou encore la plantation d’arbres. La conversation a ensuite abordé les effets des maladies auto-immunes dont il souffre, notamment les changements dans la pilosité faciale, auxquels il a répondu avec une certaine lassitude à l’égard de ces questions récurrentes.

"Essayons de donner juste une petite portée sérieuse à cette affaire : le physique, ça compte", a-t-il alors répondu à Christophe Dechavanne. Dans des propos retranscrits notamment par TVMag-LeFigaro, l’ancien locataire de Matignon a illustré ses déclarations : "si vous pensez que c’est facile de trouver un job quand vous avez 23 ans, que vous êtes une femme et que vous avez perdu tous vos cheveux. Que vous devez convaincre votre propriétaire que vous pouvez louer son appartement en lui assurant que vous allez bien". Il a conclu : "heureusement, nous ne sommes pas que notre physique. Heureusement, nous nous acceptons comme nous sommes et nous montrons ce que nous faisons, c’est beaucoup plus important".

"…sur des poils"

L’acteur Philippe Lellouche, également invité de l’émission, a estimé que c’était "courageux" qu’Édouard Philippe assume son alopécie et qu’il ne cherchait pas à se teindre la barbe ni à dissimuler les effets de sa maladie. "Il aurait été obligé de se teindre tous les quinze jours", a lancé alors Christophe Dechavanne. "OK, voilà, on ne va pas rester des heures sur des poils", s’est insurgé Édouard Philippe pour en terminer avec le sujet.

