Un sondage Ifop* réalisé récemment révèle que près de deux Français sur trois aspirent à la richesse pour échapper à la nécessité de travailler. Une idée qui séduit particulièrement les jeunes et les sympathisants de gauche.

La quête de la richesse et la perspective de pouvoir laisser derrière soi le travail séduisent une majorité de Français. C’est ce que révèle une étude menée par l’Ifop* pour le site Critiquejeu.info, publiée ce jeudi 21 septembre. Ce rêve est partagé de manière relativement homogène parmi toutes les tranches d’âge actives, touchant entre 66% et 68% des répondants. Elle est cependant plus marquée chez les jeunes, 78% des 18-24 ans y étant favorables.

L’attrait pour un revenu universel semble être un facteur important dans ce désir de richesse sans travail. En effet, 71% des sympathisants de La France insoumise se situent dans cette catégorie, contre 64% pour ceux du Rassemblement national et seulement 47% chez Les Républicains. Quant aux cadres, ils nourrissent davantage le souhait de se prélasser (72%) que les ouvriers (62%).

Les Français estiment en moyenne qu’il leur faudrait environ 26,4 millions d’euros pour tout abandonner et vivre "la vie de leurs rêves." Cependant, 78% des personnes interrogées évoquent des montants inférieurs à cinq millions d’euros, se montrant ainsi plus modérées.

Ce rêve de richesse semble captiver davantage les Français que celui d’être intelligent ou beau. En effet, alors que 62% des répondants souhaitent être riches, seuls 40% désirent être "admirés pour leur savoir", et seulement 34% aimeraient posséder une beauté qui leur permettrait de séduire tous leurs potentiels partenaires sexuels. 49% des sondés opteraient pour la richesse, devant l’intelligence (46%), et très loin devant la beauté (5%) si l’on devait choisir entre ces trois attributs.

Source : Lefigaro.fr