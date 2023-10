Dans la soirée du jeudi 28 septembre, lors de son apparition sur TF1, Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation nationale, a révélé que tous les élèves de classe de seconde seront tenus de participer à un stage durant les deux dernières semaines du mois de juin.

"…améliorer notre politique d’orientation"

"On affirme un choix clair : la reconquête du mois de juin", a appuyé Gabriel Attal au JT de 20h. Environ 550 000 lycéens auront la possibilité de réaliser leur stage dans une entreprise, au sein d’une association ou dans un service public. "On doit améliorer notre politique d’orientation", a dit le ministre de l’Éducation, et il a rappelé que la seconde est "une classe de bascule".

La nouvelle initiative suscite l’opposition des syndicats d’enseignants, qui estiment qu’elle renforce les inégalités sociales. Gabriel Attal, en reconnaissance des difficultés que rencontrent les parents et les établissements pour trouver des stages pour les élèves de troisième et de seconde, a déclaré qu’une mobilisation nationale serait entreprise pour faciliter la recherche de lieux de stage, note BFMTV.

La ’reconquête’ de juin

Dans le but de ’reconquérir’ le mois de juin, le ministère a également divulgué que les épreuves du baccalauréat débuteront le 18 juin pour les élèves de terminale, mettant fin ainsi à la tradition de les commencer en mars, une décision qui avait été fortement critiquée. Les épreuves écrites anticipées de français pour les élèves de première se tiendront le matin du vendredi 14 juin 2024. Les académies devront quant à elles déterminer les dates des épreuves orales de français, prévues entre le 24 juin et le 5 juillet 2024.

Quant aux collégiens en classe de troisième, ils devront affronter les épreuves écrites du brevet des collèges les 1er et 2 juillet 2024, rompant ainsi avec la tradition de tenir ces épreuves en juin. Cette modification permettra aux collégiens de continuer à suivre leurs cours en classe jusqu’aux derniers jours du mois de juin.

