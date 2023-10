Le 10 septembre, une météorite a atterri dans le jardin d’une résidente du département du Cher, au sein de la communauté de communes Sauldre et Sologne. Cet évènement s’avère peu commun en France.

Fragmentée en plusieurs morceaux

Dimanche dernier, quelques minutes après minuit (heure française), une résidente du département du Cher a été témoin du bruit produit par l’impact d’une météorite dans son jardin. L’habitante a ensuite remis un morceau de la roche à Sylvain Bouley, un planétologue de l’Université Paris-Saclay, pour des analyses approfondies.

Il s’agit de la troisième occurrence de ce type de phénomène en France depuis le début du XXIe siècle, et c’est déjà la deuxième fois que cela se produit en 2023. L’habitante, initialement persuadée d’avoir affaire à des branches d’arbres, a rapidement découvert qu’il s’agissait en réalité d’une pierre de 714 grammes, fragmentée en plusieurs morceaux, causant des dommages à sa terrasse.

Plus de 4,5 milliards d’années

"Il s’agit d’une météorite, une roche qui a une croûte de fusion bien noire à l’extérieur et très claire à l’intérieur", a déclaré Sylvain Bouley, dans des propos recueillis par RTL. Elle proviendrait de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. "C’est une roche parmi les plus anciennes du système solaire. Elle a plus de 4,5 milliards d’années. Cette roche est bien plus ancienne que toutes les roches qu’on pourrait retrouver à la surface de la planète terre", a souligné le planétologue.

À noter que la Terre est exposée à environ 50 000 tonnes de matière interplanétaire chaque année en raison de collisions cosmiques régulières. "Quelques tonnes seulement arrivent à la surface sous forme de météorites [...] C’est donc toujours un évènement", a appuyé Sylvain Bouley.

