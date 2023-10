À l’issue d’une réunion entre la Première ministre, Élisabeth Borne, et les principaux distributeurs de carburants en France, le gouvernement a annoncé que "près de 120 000 opérations" de vente de carburant à prix coûtant sont prévues sur le territoire. Ce dispositif serait mis en œuvre dans "4 000 stations" jusqu’à la fin de l’année.

Vendre "à prix coûtant" pour alléger la facture des Français à la pompe

Au lieu de réduire les taxes sur les carburants, le gouvernement avait autorisé les distributeurs de vendre à perte "sur une période limitée de quelques mois" pour faire baisser le coût à la pompe. Cette mesure ne semble cependant pas convaincante. La Première ministre a donc tenu mardi une réunion avec les principaux distributeurs à Matignon. Le gouvernement a ensuite annoncé que "près de 120 000 transactions" de vente de carburant à prix coûtant auraient lieu "dans 4 000 stations-service" jusqu’à la fin de l’année.

Ces enseignes s’engagent à appliquer le dispositif

Selon les informations relayées par les médias, les enseignes Carrefour et Leclerc ont pris l’engagement de mener ces opérations quotidiennement, tandis que Casino, Cora et Intermarché les mettront en œuvre deux week-ends par mois. Système U et Auchan se sont engagés à les réaliser au moins un week-end par mois. Ces engagements s’ajoutent à la décision de TotalEnergies de plafonner le prix au litre à 1,99 euro dans ses 3 400 stations-service.

E. Borne "a fait bouger les lignes en mettant la pression sur les professionnels"

L’exécutif a salué l’impact de l’action d’Élisabeth Borne sur les professionnels, soulignant que son approche avait réussi à mobiliser de manière exceptionnelle. Ces engagements "dépassent largement ce qu’on espérait... On n’a jamais vu une mobilisation d’une telle ampleur", selon Matignon. La Première ministre prévoit une nouvelle réunion avec les acteurs de la filière à la fin de l’année.



> Toute l’actualité en France à suivre sur Linfo.re