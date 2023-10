Trois régions sont passées en phase épidémique de bronchiolite en France. Cette maladie s’est étendue à la Bretagne, aux Pays de la Loire ainsi qu’à la Guyane.

Un bilan hebdomadaire

Les autorités sanitaires en France ont annoncé mercredi 18 octobre que l’épidémie de bronchiolite s’est étendue dans trois autres régions : Bretagne, Pays de la Loire et Guyane.

Dans un bilan hebdomadaire, l’agence Santé publique France (SpF) a indiqué que l’activité liée à la bronchiolite en médecine de ville et en milieu hospitalier "a continué d’augmenter pour la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans" du 9 au 15 octobre.

Appliquer les mesures barrières

Les régions Bretagne, Pays de la Loire et l’Ile-de-France se trouvent en phase épidémique de bronchiolite alors que cinq autres sont en phase pré-épidémique. Selon SpF, la Guyane est également passée en phase épidémique dans les départements et régions d’outre-mer. Face à cette situation, l’agence rappelle la nécessité d’être particulièrement vigilants et d’appliquer les mesures barrières notamment en présence d’enfants de moins de 2 ans.

Plus de 590 hospitalisations

La bronchiolite provoque des difficultés respiratoires aux bébés. Cette maladie peut entraîner des passages aux urgences et des hospitalisations, rappelle Le Figaro. L’épidémie a été d’une ampleur sans précédent depuis plus de 10 ans la saison dernière, car des dizaines de milliers de bébés ont été hospitalisés. Du 9 au 15 octobre, 597 enfants de moins de deux ans ont été hospitalisés (+15% sur une semaine). Mais, "au niveau hospitalier, les augmentations observées restaient inférieures à celles des deux saisons antérieures", a relevé SpF.

