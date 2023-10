Le gouvernement a passé une commande de 200 000 doses de Beyfortus auprès du laboratoire fabricant, mais cette quantité n’est pas assez. Les pharmacies ne sont pas en mesure de satisfaire l’intégralité de la demande, donc le traitement sera d’abord distribué dans les maternités.

Pas suffisant

Le traitement contre la bronchiolite des nourrissons connaît un succès fulgurant. En effet, la campagne d’immunisation des nouveau-nés a débuté le 15 septembre, et à peine quinze jours plus tard, il est devenu quasiment impossible de trouver ce traitement en pharmacie pour les bébés de moins de deux mois. Le gouvernement a passé une commande de 200 000 doses de Beyfortus auprès du laboratoire Sanofi, le fabricant. Cependant, il semble que la quantité prévue ne sera pas suffisante. Dans les maternités, une proportion allant de 60% à 80% des parents a accepté de faire administrer une dose de Beyfortus à leur enfant. Par ailleurs, les pharmacies peinent à satisfaire la demande des parents munis d’ordonnances.

> À lire aussi : Épidémie de bronchiolite : "Il faut s’attendre à un impact sur les services de pédiatrie", alerte SPF

Il faudra attendre

"On devait avoir des livraisons entre trois à six jours et pour l’instant on n’a rien reçu, donc on a pas mal de mamans en attente", selon Claude Péricaud, pharmacienne à Bagneux, qui a fait sa commande il y a 7 jours, rapporte France Info. Elle déplore que sa pharmacie ne puisse pas "honorer tous les commandes pour les enfants de moins de 5 kg". Le traitement "s’adresse surtout aux tout nouveau-nés, aux prématurés", souligne la professionnelle. "C’est maintenant la vaccination, pas quand ils auront un an, les épidémies démarrent à l’automne donc c’est maintenant que les bébés en ont besoin", appuie-t-elle.

Les nourrissons de moins de deux mois, pesant moins de 5 kg, ne peuvent actuellement pas obtenir de doses en pharmacie. En raison de la forte demande, le gouvernement a choisi de privilégier les maternités. Les parents devront donc patienter jusqu’à ce que leur enfant atteigne au moins 5 kg pour avoir accès à la version du Beyfortus destinée aux pharmacies.

> Toute l’actualité en France sur LINFO.re