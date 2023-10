L’épouse du président français, Brigitte Macron, a fait preuve de modernité lors de la réception du roi et de la reine d’Angleterre devant l’Arc de Triomphe.

L’approche moderne de Brigitte Macron

Lors de la visite officielle du roi Charles III et de la reine Camilla en France, Brigitte Macron a choisi une approche moderne en saluant le roi Charles III par une poignée de mains et la reine Camilla par une bise. L’épouse du président français a ainsi évité la traditionnelle révérence. Selon les informations du site Madame.lefigaro.fr, cette décision de la première dame ne constitue en aucun cas une infraction au protocole et ne risque pas de provoquer un incident diplomatique.

Aucune erreur de protocole

Selon le protocole britannique, il n’existe pas de "code de conduite obligatoire", bien que certaines règles et formules de courtoisie soient recommandées. Traditionnellement, pour saluer le roi d’Angleterre, les hommes inclinent légèrement la tête vers le bas, tandis que les femmes exécutent une révérence, une brève génuflexion avec le pied droit derrière le talon gauche et la tête inclinée vers le bas. Cependant, une simple poignée de main suffit, la révérence n’étant pas obligatoire. Dans ce cas, il revient à Charles III d’initier le geste en tendant la main. Brigitte Macron n’a donc commis aucune erreur de protocole.

"Une question de fierté"

Selon le journaliste Thomas Pernette, certaines anciennes premières dames françaises avaient opté pour la révérence face à Elizabeth II. Néanmoins, le choix de Brigitte Macron de ne pas effectuer la révérence est un choix assumé, qui reflète en quelque sorte le modèle américain. "Les First Lady américaines ne font jamais la révérence, c’est une question de fierté face à l’ancienne puissance coloniale", explique le journaliste dans le HuffPost.