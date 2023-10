Conformément aux annonces faites par Emmanuel Macron, les épreuves de spécialités auront lieu non pas en mars, mais du 19 au 21 juin 2024, selon un document du ministère de l’Éducation. Les élèves des filières générales et technologiques débuteront l’examen le 18 juin avec la matière emblématique, la philosophie.

La philo, et puis…

"Les épreuves de philosophie sont fixées le mardi 18 juin 2024 matin, les épreuves écrites de spécialités sont fixées les mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juin 2024 et le grand oral à compter du lundi 24 juin et au plus tard le 3 juillet 2024", souligne le document. D’après ce calendrier, les épreuves écrites anticipées de français (l’écrit du bac français pour les élèves de première) se tiendront le vendredi 14 juin 2024 au matin.

Quant aux dates des épreuves orales de français, elles seront déterminées par les académies et auront lieu entre le 24 juin et le 5 juillet 2024, rapportent les médias nationaux comme 20 Minutes.

Les autres dates à retenir

Les épreuves écrites du baccalauréat professionnel se tiendront du 11 au 14 juin, puis du 18 au 21 juin, et enfin du 24 au 26 juin 2024. Les épreuves du second groupe, également connues sous le nom d’épreuves de rattrapage, pour le baccalauréat général et technologique, ainsi que l’épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel, se dérouleront dans toutes les académies jusqu’au jeudi 11 juillet 2024 inclus. En ce qui concerne le diplôme national du brevet, les épreuves auront lieu les jeudi 27 et vendredi 28 juin 2024.

La nouvelle répartition des notes du baccalauréat se divise maintenant en 40 % de contrôle continu et 60 % d’épreuves finales, qui incluent les épreuves de spécialités, la philosophie et le grand oral, réalisés en classe de terminale.

